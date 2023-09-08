Нашли к чему полуприцепиться

Рынок полуприцепов растет вслед за продажами грузовиков: по итогам января—июля только отечественные игроки нарастили продажи на 45%, а весь рынок — на 35,7%. При этом, в отличие от рынка грузовиков, в сегменте полуприцепов игроки из Китая не забрали основные объемы. Логистические компании, впрочем, указывают на длительные сроки ожидания техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отечественные производители полуприцепов за январь—июль нарастили продажи на 45%, до 11,4 тыс. штук, подсчитал «Росспецмаш». Выпуск же увеличился на 34%, до 11,5 тыс. штук. По оценкам ассоциации, доля российских заводов на внутреннем рынке составляет 78%, и они «уже сегодня готовы полностью обеспечить имеющиеся потребности потребителей». Но в «Росспецмаше» отмечают, что отрасль сталкивается с высокими ценами на металл, энергоресурсы и нефтепродукты, а также дорогими кредитами. Кроме того, там фиксируют «случаи агрессивного импорта» со стороны иностранных компаний, которые приходят вместо ушедших западных брендов.

Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев говорит, что в январе—июле объем продаж новых полуприцепов в России увеличился на 35,7%, и, по данным Национального агентства промышленной информации, их продано 21,8 тыс. штук. Значительнее всего за год вырос спрос на самосвальные и бортовые полуприцепы — на 76,3% и 67,4% соответственно, отмечает он, но также в плюсе и продажи тентованных полуприцепов. На рынке присутствуют около 20 отечественных производителей, рассказывает он: «Самыми известные — "Тонар", КамАЗ, "Политранс", "Энергомаш", "Уралавтоприцеп", "ТТехно". С первыми двумя производителями мы сотрудничаем. Но, к сожалению, очередь на предзаказ у них сейчас составляет от нескольких месяцев до полугода». «Остальные поставщики вообще не соблюдают установленные договором сроки, зачастую без объяснения причин»,— говорит Игорь Чернышев. Высокий спрос он связывает с активным обновлением автопарка: «На фоне роста курса доллара транспортные компании заказали дополнительный объем грузовиков. Соответственно, к ним нужны полуприцепы». Господин Чернышев указывает, что на рынке есть и ряд китайских игроков, а также подержанные полуприцепы из Европы, но цена на них выше, чем на отечественные аналоги.

Российские полуприцепы-контейнеровозы — на сегодняшний день единственный доступный вариант по цене, хотя и она в течение текущего года поднялась в 1,5 раза, соглашается начальник информационно-аналитического отдела транспортно-экспедиторской компании «Модуль» Марина Овсянникова. «Мы работаем со многими российскими заводами-изготовителями (например, из Калининграда, Великого Новгорода), по качеству нареканий нет,— продолжает она.— Однако очевиден дефицит: при оформлении заказа сегодня готовую транспортную единицу нам отгрузят в срок от четырех месяцев до года».

FM Logistic рассматривает приобретение дополнительно некоторого количества рефрижераторных 20-тонных сцепок, отмечает директор по закупкам транспортных услуг компании Эдуард Миронов. «Мы используем преимущественно длинные полуприцепы (более 16 м) с четырьмя осями. Такие могут делать только российские производители»,— говорит он. Но он также обращает внимание на длинные сроки: по тентованным и изотермическим полуприцепам — два-три месяца. «С рефустановками возможно удлинение сроков до середины или конца первого квартала 2024 года»,— отмечает он. Увеличение ключевой ставки ЦБ делает более затратным обновление парка и его расширение, заключает господин Миронов: «Некоторые компании корректируют свои заказы в меньшую сторону, что высвобождает технику».

Гендиректор транспортной компании Delko Санджар Ашуралиев считает, что в РФ наблюдается нехватка шторных тентованных полуприцепов, а также рефрижераторов. «Сложность покрытия дефицита в данном сегменте заключается в отсутствии готовых решений на рынке»,— говорит он.

Продажа полуприцепов связана с продажами грузовиков — глава КамАЗа Сергей Когогин на этой неделе прогнозировал, что по итогам года продажи тяжелых грузовиков (свыше 14 тонн) могут достигнуть рекордных 140 тыс. При этом, в отличие от рынка полуприцепов, здесь доля отечественных игроков значительно меньше — как отмечал господин Когогин, 25%, в том числе из-за невозможности дать рынку достаточные объемы.

Ольга Никитина