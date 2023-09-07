В Петербурге для ветеранов сделают бесплатным общественный транспорт 8 сентября

Правительство Петербурга сделало бесплатным проезд в городском общественном транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Право на бесплатный проезд получат: инвалиды и ветераны ВОВ, а также люди, бывшие несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, и те, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Кроме того, эти же категории граждан и сопровождающие их люди получат 8 сентября право на бесплатный проезд по ЗСД.

Бесплатный проезд предоставляется вне зависимости от гражданства и места жительства пассажира, для этого нужно предъявить удостоверение. Бесплатный проезд в транспорте — мера социальной поддержки, предоставляемая ежегодно Комитетом по транспорту на основании Социального кодекса Санкт-Петербурга. Другие дни, когда действует бесплатный проезд — с 26 по 28 января (в честь снятие блокады), 22 июня (начало ВОВ), с 7 по 9 мая (День Победы).

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