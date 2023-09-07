Бизнес зовут за решетку

По данным регионального ГУФСИН, число договоров нижегородских колоний с предпринимателями на оказание услуг и производство товаров в первом полугодии сократилось на четверть. Пенитенциарные учреждения региона загружены госконтрактами на поставку контейнерных площадок и мусорных контейнеров, но готовы предоставить свои мощности бизнесу и обеспечить работу заключенных на других проектах в обмен на модернизацию производств. В свою очередь предприниматели активно открывают на своих предприятиях трудовые участки для осужденных к принудительным работам, но сотрудников нужной квалификации в числе спецконтингента мало. Дефицит кадров среди осужденных руководство ФСИН объясняет тем, что значительная часть решила принимать участие в спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У нижегородских колоний заканчиваются свободные рабочие руки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ У нижегородских колоний заканчиваются свободные рабочие руки

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Директор департамента региональной безопасности Нижегородской области Анатолий Поправко обсудил с руководством ГУФСИН, муниципальными чиновниками и предпринимателями использование труда осужденных. Сегодня в нижегородских колониях содержатся 9,8 тыс. заключенных, из которых 5,4 тыс. человек трудоустроены по госконтрактам и договорам с бизнесом, следовало из данных пенитенциарного ведомства, озвученных в ходе совещания. Основную работу осужденные делают для минэкологии Нижегородской области, заказавшего контейнерные площадки, мусорные контейнеры и одежду на общую сумму 750 млн руб., сообщил господин Поправко. Кроме того, осужденные активно участвуют в расчистке реки Борзовки в Нижнем Новгороде.

Муниципальных заказов системе исправления наказаний не хватает: в первом полугодии число контрактов за исключением мусорных контейнеров сократилось к первым шести месяцам 2022 года на 15%, до 31 млн руб., а преференции по закупкам оказались для ФСИН бесполезны, подчеркнул замначальника нижегородского управления ведомства Александр Колобков. Например, половина из почти 600 аукционов пришлась на поставку продуктов питания или строительство, которыми колонии не занимаются, другие были ограничены двух-, трехнедельными сроками поставки. В итоге ФСИН не выиграла ни одного аукциона, посетовал господин Колобков.

Вместе с тем общий объем выпуска продукции и оказанных услуг за шесть месяцев составил 582 млн руб., вдвое превысив результат января–июня 2022 года.



На 25% сократилось число контрактов ФСИН с предпринимателями, на которых работают 2,7 тыс. осужденных. В первом полугодии служба наказаний заключила 272 договора с бизнесом на 291 млн руб. «В целом бизнес занимает четверть всех объемов производства ГУФСИН. В 2022 году они занимали 30%, а в 2021-м — 41%», — подсчитал Александр Колобков. Он объяснил это тем, что многие коммерсанты желают получать продукцию или услуги колоний, расположенных именно в Нижнем Новгороде, а не в муниципалитетах. Это помогает сократить транспортные издержки при завозе сырья и вывозе готовой продукции. Господин Колобков добавил, что колониям выгодно работать с предпринимателями, которые сами закупают необходимое сырье, однако популярное у бизнеса швейное производство сейчас сосредоточено на нуждах российских военных.

Поскольку закупки контейнеров по программе «Охрана окружающей среды Нижегородской области» будут сокращаться, у колоний высвобождаются мощности для металлообработки, также ведомство договаривается с муниципалитетами и предпринимателями о поставках мебели.

За счет предпринимателей ФСИН надеется модернизировать производства в колониях, служба готова заключать с бизнесом гарантийные соглашения, когда коммерсанты за свой счет обновят или купят оборудование, а осужденные в течение какого-то времени будут поставлять продукцию по фиксированной цене.

В рамках сотрудничества с ФСИН предприниматели создают на своих производствах исправительные центры, где могут работать осужденные.

В этих центрах они могут жить в условиях, более комфортных по сравнению с колониями. Но найти работников для таких центров проблематично, признал начальник ГУФСИН Виктор Брант.

«Идет сокращение спецконтингента. Я не скрываю: воюют и будут продолжать защищать Родину. В рамках условно-досрочного освобождения выходят единицы. Сейчас у нас другая практика, для ресоциализации мы отправляем их в исправительные центры. У нас уже очереди из предпринимателей стоят», — сообщил господин Брант. Он призвал не открывать УФИЦ более чем на 100 мест и заявил, что не гарантирует «здоровых грамотных специалистов»: «Лучшие ушли на фронт, здесь остались средние. Из оставшихся мы отдаем лучших, худшие остаются».

Глава управления Минюста РФ по Нижегородской области Дмитрий Шапкин добавил, что об УФИЦ сегодня знают немногие представители бизнеса. «Наполнение колоний нам, скорее всего, в ближайшем будущем не грозит. Позиция государства — "сидельцы нам не нужны, нам нужны работники". В стране не хватает работающих людей, а балбесов еще и наперед припасено. Исправительные работы на начало года выполняли 180 человек. По предварительным расчетам, в ближайшее время их число увеличится до 1,2 тыс. человек. Проходят времена простых сидельцев в тюрьме. Необходимо перестраиваться», — подчеркнул господин Шапкин.

По итогам совещания Анатолий Поправко признал работу муниципалитетов с ФСИН недостаточной и потребовал ее форсировать. Бизнесу он предложил продолжать создавать исправительные центры, а колониям — улучшать материальную базу и выпускать конкурентоспособную продукцию.

Владимир Зубарев