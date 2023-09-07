Саратовские чиновники нашли 6 млн руб на водопровод для многодетных

В Энгельсе Саратовской области чиновники ищут подрядчика для прокладки водопровода к выделенным для многодетных семей участкам. Соответствующие аукционы объявило МУП «Энгельс-Водоканал».

Цена контрактов превышает 6 млн руб. Подвести коммуникации планируют к землям в рабочем поселке Приволжский. Водопровод должен быть рассчитан на круглогодичную эксплуатацию; гарантийный срок установлен в течение пяти лет.

На монтаж подрядчику отведен срок в 30 рабочих дней с подписания контракта. Водопровод нужно проложить в течение 30 рабочих дней с момента подписания контрактов. Победителя торгов планируют выбрать 18 сентября.

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.

Никита Маркелов