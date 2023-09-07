Норвежский суверенный фонд решил закрыть свой единственный офис в Китае

Норвежский суверенный фонд, являющийся крупнейшим в мире фондом национального благосостояния, принял решение о закрытии своего единственного офиса в Китае при сохранении инвестиций в эту страну. Как сообщается в заявлении фонда, его офис в Шанхае работал с ноября 2007 года. Сейчас в нем восемь сотрудников. Решение о закрытии офиса фонд объясняет «рабочими аспектами», поскольку с функцией обслуживания Китая справлялся и офис в Сингапуре.

Активы Норвежского суверенного фонда сейчас превышают $1,4 трлн. Он инвестирует более чем в 9200 компаний в 70 странах мира. На конец 2022 года фонд инвестировал почти в 850 китайских компаний на сумму около $42 млрд. Наибольший объем инвестиций в Китай у фонда был в 2020 году — $47 млрд.

Как отмечает Reuters, сейчас многие финансовые компании пересматривают свое присутствие в Китае в условиях ужесточения регуляторного надзора в этой стране и ухудшения политических отношений Китая с Западом. В Норвежском суверенном фонде агентству Reuters не ответили на вопрос о том, связано ли решение о закрытии офиса с политической напряженностью или с вопросами кибербезопасности. Однако, как сообщили агентству осведомленные источники, сотрудники шанхайского офиса фонда выразили недовольство по поводу предстоящего закрытия.

Алена Миклашевская