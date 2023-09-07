Скончался глава белгородского Роскомнадзора Михаил Негодин

Глава управления Роскомнадзора по Белгородской области Михаил Негодин скончался 3 сентября. 22 октября ему бы исполнилось 60 лет. Об этом сообщили в правительстве региона, не называя причину смерти господина Негодина.

Михаил Негодин родился в Белгороде в 1963 году. В 1991-м окончил Московский ордена Трудового Красного Знамени институт (сегодня — Московский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский радиотехнический институт) по специальности «Многоканальная электросвязь». С 1994 года работал в белгородском Роскомнадзоре, прошел путь от инженера до руководителя областного управления. Он реализовал проекты по обеспечению области широкополосным доступом к интернету, переходу региона на цифровое телевещание.

За «многолетнюю плодотворную деятельность» господину Негодину присвоено почетное звание «Мастер связи», вручена почетная грамота губернатора Белгородской области.

Алина Морозова

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