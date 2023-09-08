Юго-Восточная железная дорога нарастила перевозки груженых контейнеров на 8,4%

В январе-августе 2023 года по Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях) во всех видах сообщения перевезли 65,2 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU, двадцатифутовый эквивалент — условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). Это на 8,4% больше, чем в январе-августе 2022-го, рассказали в пресс-службе ЮВЖД. Во внутреннем сообщении было отправлено 39,4 тыс. ДФЭ — на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В экспортном сообщении отправлено 25,8 тыс. ДФЭ — на 3,8% меньше, чем в январе-августе 2022-го.

Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения увеличилось на 10,1% и составило 54,8 тыс. ДФЭ. В них перевезли 1,4 млн т т грузов (+7,8%). Наиболее существенный рост, как и в предыдущие месяцы этого года, показывают перевозки жмыхов — в восемь раз, до 4,9 тыс. ДФЭ. В 1,5 раза выросли перевозки в категории «остальные продовольственные товары» — до 7,6 тыс. ДФЭ. Перевозки черных металлов, напротив, сохраняют отрицательную динамику — они уменьшились на 0,6% (до 39,4 тыс. ДФЭ). Сократились также перевозки химикатов и соды — на 24,3% (2,2 тыс. ДФЭ).

Мария Старикова