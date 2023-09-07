«Яндекс Погода»: 8 сентября в Черноземье будет дождливо, до +19°

В четверг, 8 сентября, погода на территории регионов Черноземья будет преимущественно дождливой, а среднесуточная температура составит от +15° до +19°. Это следует из прогноза сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгородской области, где ожидается облачность с прояснениями, а воздух прогреется до +19°. Облачная погода также ожидает жителей Курска, где температура воздуха поднимется до +17°. В Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях будут ливни, а температура достигнет +16° в первом регионе и +15° — во втором и третьем. В Орловской области также будет +15°, местами пройдет небольшой дождь.

Мария Старикова