В Мостовском районе мотоциклист погиб после столкновения с «Газелью»

В Мостовском районе мотоциклист скончался после столкновения с «Газелью». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

ДТП произошло 7 сентября в 10:20 на 71-м км автодороги «Подъезд к Майкопу». 34-летний водитель мотоцикла Honda на правом закруглении дороги выехал на встречную полосу в запрещенном для этого месте. Там он столкнулся с автомобилем «ГАЗ».

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался при транспортировке.

Татьяна Ручкина

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