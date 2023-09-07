В Екатеринбурге в Музее андеграунда открылась выставка Виктора Гончарова

В Музее андеграунда в Екатеринбурге открылась персональная выставка одного из представителей художников-неформалов 1980-х Виктора Гончарова. На ней представлены работы «Ростки нового», «Растения и драгоценные камни», «Симультанные деревья», «Пронзительный крик» и другие, написанные им в США в последние годы.

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«Художник использует в своих работах симультанный эффект. Его надо оценивать с позиции цвета. Он создал школу цвета, рассказывал, что и с чем надо смешивать»,— рассказал на открытии выставки его друг, художник Сурен Хондкарян.

Виктор Гончаров родился в 1941 году в Свердловске. Он был одним из организаторов знаменитой художественной выставки в доме культуры на Сурикова, 31, которая прошла в 1987 году. Она была уникальна тем, что впервые на ней отсутствовала цензура. Работал в художественном фонде, в дизайн-центре. Преподавал в архитектурном институте и в собственной «Школе цвета». В 1991 году вступил в Союз художников России. С 1998 года живет и работает в Нью-Йорке.

Елена Медведева

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