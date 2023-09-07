Гулькевичскому району выделили на реализацию госпрограмм 1,8 млрд рублей

В 2023 году Гулькевичскому району на реализацию 14 краевых госпрограмм направили почти 1,8 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Все ключевые отрасли экономики муниципалитета в прошлом году росли с опережением краевых темпов. Экономическая стабильность позволяет обновлять и возводить новые школы, детские сады, спортивные и культурные объекты, развивать инфраструктуру, тем самым — повышать качество жизни»,— сказал Вениамин Кондратьев.

Вице-губернатор Андрей Коробка отметил, что впервые с советских времен в муниципалитете заложили промышленные посевы семян сахарной свеклы. За счет активного использования мер поддержки модернизируется пищепром и появляются новые рабочие места.

Глава Кубани поручил муниципалитету усилить работу с инвесторами. Сейчас в районе реализуют проекты на 9,3 млрд руб., 95% из которых — проекты, заключенные в прошлом году.

Татьяна Ручкина

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