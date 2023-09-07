Петербург отказался от проведения парада в день 80-летия снятия блокады

В Санкт-Петербурге обсудили план мероприятий, приуроченных к 80-летию полного освобождения города от блокады немецкими и финскими войсками в годы Великой Отечественной войны.

Оргкомитет мероприятия принял решение не проводить 27 января военный парад на Дворцовой площади, заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что с просьбой не проводить парад к оргкомитету обратилось Министерство обороны.

«Но в такой день Дворцовая площадь не должна пустовать. Комитету по законности и Комитету по молодежной политике дано поручение организовать 27 января на Дворцовой площади выставку военной ретро-техники»,— сообщил губернатор.

В ходе заседания Координационного совета по делам ветеранов СанктПетербурга под председательством губернатора был подготовлен план основных юбилейных мероприятий. Всего в плане 130 мероприятий: 23 из них проводит правительство СанктПетербурга, за 42 отвечают федеральные органы власти и учреждения.

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