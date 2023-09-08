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Годовщина начала блокады, фестиваль «Александринский», цирк «Без границ» и SHAMAN на стадионе

Что посмотреть, куда сходить в Санкт-Петербурге с 8 по 15 сентября

Творческая осень в Петербурге набирает обороты. Вместе с наступлением прохлады главные культурные мероприятия в городе постепенно перемещаются с открытых площадок в концертные залы, музейные помещения и на театральные сцены. Однако главное событие предстоящих выходных пройдет сразу в нескольких петербургских пространствах, в том числе и на открытом воздухе. Подробнее — в традиционном пятничном обзоре «Ъ-СПб».

Церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, посвященная Дню памяти жертв блокады Ленинграда

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В пятницу, 8 сентября, в Санкт-Петербурге пройдут масштабные мероприятия, посвященные 82-й годовщине начала блокады Ленинграда. В частности, на Пискаревском мемориальном кладбище после торжественно-траурных мероприятий состоится концерт с песнями и стихами. Как сообщили в городском комитете по культуре, участие в нем примут известные петербургские артисты Василий Герелло, Иван Ожогин и Сергей Новожилов.

На площади Искусств состоится традиционная акция «Свеча памяти». Ее концертная часть начнется в 19:00. В программе — произведения Дмитрия Шостаковича, а также известные песни «Жди меня», «Помнишь ли ты», «Город над вольной Невой» и другие.

В Музее обороны и блокады Ленинграда презентуют книгу «Человек переживающий: Блокадный дневник Григория Зуймача», а в Памятном зале монумента защитникам Ленинграда на площади Победы откроется выставка «Блокадный портрет». В этот же день в библиотеке «Бронницкая» (Клинский проспект, 17) пройдет творческая встреча с петербургским писателем и журналистом Сергеем Ачильдиевым, на которой автор поделится впечатлениями о своих встречах с блокадниками, их воспоминаниях о том тяжелом, но героическом времени.

В свою очередь, в музее-памятнике «Спас на Крови» к годовщине начала блокады также откроется временная выставка. Памятной дате в ближайшие выходные посвятят и проект «Поющие мосты».

Сцена из спектакля Валерия Фокина «Один восемь восемь один» по пьесе Бориса Акунина

Сцена из спектакля Валерия Фокина «Один восемь восемь один» по пьесе Бориса Акунина

Фото: Vladimir V.Postnov / Александринский театр

Сцена из спектакля Валерия Фокина «Один восемь восемь один» по пьесе Бориса Акунина

Фото: Vladimir V.Postnov / Александринский театр

В тот же день, 8 сентября, в Петербурге открывается крупнейший театральный форум — ХIV Международный театральный фестиваль «Александринский». Он соберет на сцене лучшие театральные труппы национальных школ России и других стран.

Четырнадцатый сезон фестиваля продлится почти два месяца. Программу откроет премьера 2022 года — спектакль Валерия Фокина «Один восемь восемь один» по пьесе Бориса Акунина (8–10 сентября).

Очередную премьеру покажут 8 сентября в ТЮЗе имени Брянцева. К 200-летию великого русского драматурга Александра Островского здесь поставили спектакль по его классической пьесе «Лес». Режиссер — Уланбек Баялиев. В ролях: заслуженный артист РФ Сергей Жукович, артисты Анна Дюкова, Ирина Волкова, Кирилл Таскин, Никита Худяков, Олег Сенченко и другие. Повторно премьеру можно будет увидеть в ТЮЗе 27 сентября.

Одна из работ Николая Васильева на выставке «Николай Васильев. Мир скульптора» в Музее-квартире Исаака Бродского

Одна из работ Николая Васильева на выставке «Николай Васильев. Мир скульптора» в Музее-квартире Исаака Бродского

Фото: http://museum.ru /

Одна из работ Николая Васильева на выставке «Николай Васильев. Мир скульптора» в Музее-квартире Исаака Бродского

Фото: http://museum.ru /

В музее-квартире Иосифа Бродского 8 сентября начнет работу временная выставка известного ленинградского художника и скульптора, бывшего преподавателя Академии художеств Николая Васильева (1952–2001) под названием «Мир Скульптора». На ней представлены работы мастера, отлитые в бронзе. Особой выразительностью отличается композиция бронзового барельефа «Пионерия», в котором стилизованные фигуры и отточенный ритм жестов словно создают музыкальный аккорд.

Дом № 57 по улице Декабристов с музеем-квартирой Александра Блока

Дом № 57 по улице Декабристов с музеем-квартирой Александра Блока

Фото: Sbarichev / Wikipedia

Дом № 57 по улице Декабристов с музеем-квартирой Александра Блока

Фото: Sbarichev / Wikipedia

В начале сентября любителям произведений Серебряного века представится возможность познакомиться с каталогом издательства «Всемирная литература» и прочувствовать особенности творчества Александра Блока и Максима Горького в период после Октябрьской революции 1917 года.

В четверг, 7 сентября, в музее-квартире Блока открылась камерная выставка «Пока судьба не привела нас на Моховую, 36…», она приурочена к 155-летию со дня рождения Максима Горького.

В пятницу, 8 сентября, погружение петербуржцев в мир Блока продолжится на открытии выставки Андрея Мышкина «Город. Вариации на тему». Фотограф изобразил поэтический цикл символиста XX века с помощью игры света и тени.

Певец SHAMAN во время выступления

Певец SHAMAN во время выступления

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Певец SHAMAN во время выступления

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

9 сентября на «Газпром Арене» состоится большой концерт популярного исполнителя SHAMANA. Организаторы также приурочили его к годовщине начала блокады.

Фронтмен группы Billy's Band Билли Новик

Фронтмен группы Billy's Band Билли Новик

Фото: пресс-служба группы Billy's Band

Фронтмен группы Billy's Band Билли Новик

Фото: пресс-служба группы Billy's Band

В этот же день, 9 сентября, фронтмен группы Billy’s Band Билли Новик выступит в клубе «Космонавт» с концертом, посвященным дню рождения поэта, музыканта и экспериментатора Егора Летова.

Вот что говорит о предстоящем выступлении сам господин Новик: «Я, как давний фанат Летова, хотел бы спеть свои самые любимые песни Егора. Для всех тех, кто ценит и, главное, для тех, кто по какому-то недоразумению до сих пор не открыл для себя гений Летова, его кубический сарказм, замешанный на кровавой боли и вселенской любви».

Сцена из спектакля «Я ненавижу Гамлета»

Сцена из спектакля «Я ненавижу Гамлета»

Фото: Театр музыкальной комедии

Сцена из спектакля «Я ненавижу Гамлета»

Фото: Театр музыкальной комедии

9 и 10 сентября Театр музыкальной комедии приглашает на спектакль «Я ненавижу Гамлета» по одноименной пьесе американского драматурга и сценариста Пола Рудника, написанной в 1991 году и неоднократно ставившейся на подмостках Бродвея. Зрителям обещают яркое и смешное музыкальное хулиганство от команды замечательных актеров.

Режиссер-постановщик — Ольга Прихудайлова. Музыкальный руководитель и дирижер — Алексей Нефедов. В ролях: народный артист РФ Сергей Мигицко, лауреат премии «Золотой софит» Сергей Перегудов, артисты Анастасия Вишневская, Наталия Диевская, Манана Гогитидзе и другие.

10 сентября в пространстве «Севкабель Порт» пройдет День Петербургской школы нового кино. В программе — актерский тренинг от режиссера, актера и преподавателя актерского мастерства Максима Фомина, открытая лекция режиссера монтажа, ведущего преподавателя мастерской режиссуры монтажа в Петербургской и Московской школах нового кино Сергея Иванова (участвовал в создании фильмов Александра Сокурова «Русский ковчег», «Отец и сын», «Солнце», «Александра» и других), а также мастер-класс по звуку преподавателя мастерской звукорежиссуры и саунд-дизайна Арины Гусевой. Завершающей частью мастер-класса станет звуковой джем от выпускников Петербургской школы нового кино.

Кроме этого, 10 сентября в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков состоится финисаж (торжественное закрытие) выставки «Юность эпохи» Лидии Тимошенко. На мероприятии будут присутствовать потомки художницы, издательство «Речь» презентует новое издание книги «Евгений Онегин» с ее иллюстрациями, а в завершение гостей ждет камерный концерт певицы Анны Кибрик и джазового проекта Moonberry Jam.

Лидер музыкальной группы «Курара» Олег Ягодин

Лидер музыкальной группы «Курара» Олег Ягодин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Лидер музыкальной группы «Курара» Олег Ягодин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

14 сентября популярная екатеринбургская инди-рок-группа «Курара» презентует в петербургском клубе «Космонавт» новый десятый номерной альбом под названием «ПП». Сами музыканты обещают «непредсказуемость, иное звучание и острый взгляд из окна девятиэтажки в каком-нибудь микрорайоне на все перемены или исторические повороты». «Этот альбом — еще одна ступень вверх... Или вбок»,— говорится в аннотации к пластинке.

Цикл музыкальных вечеров «Орган в планетарии» в Планетарии №1

Цикл музыкальных вечеров «Орган в планетарии» в Планетарии №1

Фото: Amadeus Concerts

Цикл музыкальных вечеров «Орган в планетарии» в Планетарии №1

Фото: Amadeus Concerts

14 и 15 сентября Amadeus Concerts организует в Планетарии № 1 цикл музыкальных вечеров «Орган в планетарии». Организаторы подобрали специальные программы, которые, по их словам, способны перевернуть представление слушателей об органной музыке и познакомят не только с шедеврами классики, но и с блестящими авторами нового времени.

Цирковое представление в цирке на Фонтанке

Цирковое представление в цирке на Фонтанке

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Цирковое представление в цирке на Фонтанке

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

14 сентября в Большом Санкт-Петербургском цирке на Фонтанке стартует II Международный фестиваль циркового искусства «Без границ». Город на Неве во второй раз станет цирковой столицей, где зрителям и международному жюри будут представлены уникальные номера звезд цирка, аттракционы с участием тигров, слона и экзотических животных. Продлится цирковой фестиваль до 17 сентября включительно.

Подготовили Наталья Ширнина, Андрей Цедрик

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