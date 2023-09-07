На ремонт санатория МВД в Сочи выделят 70,5 млн рублей

В Сочи на реконструкцию санатория «Салют» МВД России выделят 70,5 млн руб. Работы нужно завершить до конца июля 2024 года, говорится на сайте госзакупок. Заказчиком является АО «Производственно-промышленный дом».

Подрядчик должен будет провести ремонт здания пристройки с бассейнами. Речь идет о реконструкции фасадов и витражей, частичном монтаже технологического оборудования бассейнов и системы отопления.

Санаторий «Салют» МВД России находится в Центральном районе Сочи между резиденцией президента РФ «Бочаров Ручей» и санаторием «Октябрьский». Он открылся 1 мая 1926 года как дом отдыха. Учреждение принимает на отдых и лечение только сотрудников и пенсионеров МВД, МЧС, УФСИН и членов их семей. Оно состоит из трех корпусов и одного коттеджа общей вместимостью 474 человека.

Татьяна Ручкина

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