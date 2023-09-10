Вклады предпочитают быстрые

За год в Удмуртии объем вкладов жителей Удмуртии вырос на 19,1%. На счетах на 1 июля хранилось свыше 221 млрд руб. По мнению представителей банков, на это могли повлиять нестабильность других инвестиционных инструментов. Кроме того, интерес к депозитам увеличивается после повышения ставок по вкладам на фоне роста ключевой ставки ЦБ. Наиболее востребованными стали краткосрочные вклады, которые позволяют досрочно изъять средства и получить максимальную доходность. Вместе с тем отмечается снижение интереса к валютным вкладам, все больше они будут совершаться в валюте дружественных стран — в первую очередь, китайских юанях, говорят эксперты.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Удмуртии по данным Банка России на 1 июля на вкладах и счетах жителей находилось 221,4 млрд руб. За год объем увеличился на 19,1%. Пока не опубликованы более свежие данные после произошедшего повышения ключевой ставки ЦБ до 8,5% с 24 июля и до 12% с 15 августа. Изменение ставки побудило банки в свою очередь также менять условия по депозитам, что дополнительно привлекает к ним интерес вкладчиков.

На фоне повышения ключевой ставки, как правило, вкладчики анализируют и вычисляют более доходные варианты размещения средств, говорит заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Удмуртии Оксана Сухих. Так, год к году ПСБ нарастил объем вкладов на 122%.

«ПСБ улучшил условия по депозитам для розничных клиентов — с июля 2023 года ставки выросли на 3 процентных пункта, что по-прежнему дает клиентам возможность выгодно размещать сбережения. С начала 2023 года наблюдается тенденция размещения средств на сроки 1-3 месяца, что позволяет клиентам оперативно управлять вложенными средствами»,— прокомментировала госпожа Сухих.

В ближайшей перспективе банковский вклад останется основным способом сбережения, поскольку это самый простой и надежный инструмент, который позволяет сохранить капитал и минимизировать инфляцию, считают в региональном ПСБ. «Вложения до 1,4 млн руб. застрахованы государством, поэтому риска потерять сбережения нет. Кроме того, можно подобрать депозит с максимально выгодными условиями, процентами, сроками и надбавками, исходя финансовых целей и возможностей вкладчика»,— добавила Оксана Сухих.

Начальник отдела розничного бизнеса Датабанка Любовь Стремоусова отмечает, что динамика роста объема средств на вкладах в этом году положительная, но ажиотажного спроса на накопительные продукты не наблюдается. Общий рост объема вкладов в банках связан с нестабильностью других инвестиционных инструментов, что заставляет жителей прибегать к консервативным и надежным вложениям, пояснила она.

«В августе, после повышения учетной ставки ЦБ РФ мы зафиксировали заметное увеличение количества вновь открытых вкладов по сравнению с июлем, но он был вызван не столько притоком новых вкладчиков и средств, сколько тем, что многие переоформили уже имеющийся вклад под более высокий процент. Те, кто ориентируется на текущую ставку, чаще используют краткосрочные депозиты, чтобы не потерять доход в случае изменения ставки и досрочного изъятия средств. Когда становится понятно, что ключевая ставка стабилизировалась надолго, клиенты отдают предпочтение долгосрочным вкладам с максимальной ставкой»,— рассказала Любовь Стремоусова.

В региональном Россельхозбанке отметили, что с повышением ставки ЦБ активность вкладчиков значительно увеличивается, тем самым повышается спрос на оформление новых продуктов, а также переоформление действующих с целью повышения доходности. «Мы оперативно реагируем на увеличение ставки ЦБ и корректируем процентные ставки в сторону максимальной доходности. На данный момент краткосрочные вклады пользуются большей популярностью, так как за короткий срок можно получить максимальную доходность»,— поделились в пресс-службе банка. Там добавили, что линейка банковских вкладов за последний год переориентировалась с валютной на рублевую.

За последние полтора месяца регулятор повышал ставку дважды, в результате чего она выросла с 7,5% до 12%, это увеличило доходность банковских депозитов и стимулировало вкладчиков, отмечает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

«Резкий всплеск онлайн-спроса мы фиксировали начиная с 15 августа. Количество еженедельных запросов от будущих вкладчиков выросло сразу в 2,2 раза по сравнению с июлем, а в последнюю неделю августа прибавило еще 6%. Сразу за августовским повышением ключевой ставки ЦБ банки поспешили анонсировать увеличение процентов по депозитам. Однако за две недели мы видим весьма сдержанный характер роста. Ряд банков сейчас предлагают ставки в пределах 11-12%»,— рассказала госпожа Андриевская.

Она добавила, что большинство банков устанавливают более высокие проценты на срок вкладов от одного года и более, что говорит о том, что кредитные организации рассматривают текущую ситуацию на рынке как стабильную и прогнозируемую и не готовы переплачивать вкладчикам за привлечение их денег. По мнению госпожи Андриевской, можно прогнозировать, что после 15 сентября в линейках банков появятся предложения из расчета ключевая ставка ЦБ плюс 1-1,5%.

Популярность долларовых вкладов за последний год упала, отмечают в «Выберу.ру». «Так, июльская статистика ЦБ говорит от том, что валютные остатки населения на счетах и вкладах в банках сократились на 0,9%. Спрос на валютные вклады за год также упал. В Ижевске, однако, банки по-прежнему предлагают жителям вклады в долларах. Причем некоторые их них по ставкам выше 2%. Учитывая, что за последние полгода доллар подорожал к рублю почти на 40%, доход вкладчиков дополнительно вырос как раз на сумму курсовой разницы»,— сказала Ирина Андриевская.

В случае дальнейшего сохранения высоких инфляционных рисков остается возможность еще большего ужесточения денежно-кредитной политики и повышения ключевой ставки с последующим ростом и стабилизацией ставок по вкладам на уровне 12-13%, говорит доцент департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов. «Накопившаяся у россиян наличность и повышение ставок по вкладам будет способствовать популяризации вкладов, особенно краткосрочных — на 3-6 месяцев. При этом доля валютных вкладов продолжит сокращаться, а такие вклады будут все больше совершаться в валюте дружественных стран — в первую очередь, китайских юанях»,— прокомментировал эксперт.

Татьяна Колегова

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