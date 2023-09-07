Завершилась реконструкция аэровокзала в Кургане

В Кургане завершился очередной этап модернизации аэропорта. 7 сентября после реконструкции торжественно открыли аэровокзальный комплекс. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

По словам главы региона, вне зависимости от финансовой конъюнктуры из Кургана стабильно продолжат летать самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Сургут и Софи. Кроме того, прорабатывается вопрос открытия дополнительных направлений. «Пока не сложилось достаточного потока для открытия самостоятельных рейсов в соседние города, в том числе ввиду активно работающего автосообщения и регулярных маршрутов „Ласточки“. Вместе с тем, в зависимости от готовности Росавиации софинансировать перелеты вместе с регионом, предложили рассмотреть начиная с сезона 2024 года запуск рейсов на Минеральные Воды и Махачкалу. Рассмотрим», – сообщил Вадим Шумков.

По данным местных СМИ, на открытии аэровокзального комплекса губернатор сообщил, что в 2027 году планируется начать реконструкцию взлетно-посадочной полосы.

Капитальный ремонт здания аэропорта Кургана начался в 2020 году. Стоимость реконструкции превысила 100 млн руб. АО «Аэропорт Курган» входит в группу компаний «Аэрофьюлз».