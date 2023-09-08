Праздник будет на выезде

Кейтеринговые компании Удмуртии отмечают, что конкуренция на рынке растет, но вместе с тем и заметно увеличивается количество заказов. Прошедший летний сезон участники рынка называют «ударным». Средний чек повысился почти на 15% за год в основном за счет роста себестоимости продуктов и зарплат сотрудников. Самые востребованные мероприятия для выездного обслуживания — свадьбы и корпоративы. Дефицита продуктов нет, однако качество сырья приходится регулярно отслеживать, говорят участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Этим летом спрос на кейтеринг увеличился примерно на 25%, рассказала «Ъ-Удмуртия» председатель Ассоциация рестораторов и отельеров Удмуртии Екатерина Волкова.

«Мы связываем это с повышением интереса к отдыху за городом, на природе, улучшением качества загородной инфраструктуры. В основном заказы были связаны с днями рождениями, корпоративами»,— добавила госпожа Волкова.

В «Сервис Кейтеринг Групп» объем выездных обслуживаний вырос более чем на 30%. «Спрос в области кейтеринга растет с каждым годом. Он становится незаменимым решением по части питания и сервиса на мероприятиях вне стационарных предприятий питания. Прошедший летний сезон был “ударным” в плане количества и объема заявок. Несмотря на повышение цен спрос на услугу растет, так же как и растет предложение на рынке кейтеринга. Мы уверены, что кейтеринг в Удмуртии будет ежегодно набирать обороты»,— сказал представитель компании.

Руководитель F&B catering Александр Гуковский говорит, что летом кейтеринг как никогда был востребован на свадьбах — на них пришлось большинство заказов.

«В мае-июне было много выпускных и последних звонков, также летом были востребованы корпоративы и юбилеи. В целом, количество заказов заметно выросло»,— прокомментировал господин Гуковский.

В кейтеринге «Мангал-House» отмечают, что спрос на обслуживание корпоративов регулярный, вне зависимости от сезона. «В этом году заказов было также много. Можно было бы больше брать заказов, но у нас штат ограниченный, а мы работаем на качество»,— добавил руководитель кейтеринга Рустам Гусейнов. Несколько иная ситуация в кейтеринге «Два шефа». По их наблюдениям, свадьбы стали чаще отмечать в больших ресторанах, а кейтеринг, как правильно, заказывают на дни рождения, юбилеи, выездные корпоративы. «Я бы сказал, что прошлым летом было интереснее, было больше крупных мероприятий. В этом году поскромнее»,— поделился шеф-повар кейтеринга Сергей Соколов.

Вместе с ростом заявок, увеличивается и средний чек выездного мероприятия, отмечают участники рынка. «Средний чек вырос на 15% по отношению к прошлому году, как правило на это влияет себестоимость сырья, рост фонда оплаты труда сотрудников и услуг. Объем выручки увеличился более чем на 30%»,— поделились в «Сервис Кейтеринг Групп». В F&B catering говорят, что средний чек по сравнению с прошлым сезоном увеличился незначительно. «Объем выручки также поднялся, примерно на 10-20% больше стало, но это в рамках инфляции. Сумма чека зависит от мероприятия, бывают крупные полноценные фуршеты, бывают кофе брейки. В среднем на человека выходит тысяча рублей, свадебный банкет уже где-то 2,5 тыс. руб.»,— рассказал Александр Гуковский.

В кейтеринговых компаниях говорят, что дефицита продуктов на рынке не наблюдалось. «Все в достатке. Поставки своевременные, но качество сырья необходимо контролировать регулярно»,— сказали в «Сервис Кейтеринг Групп». Рустам Гусейнов добавил, что в разгар лета была нехватка зелени.

В F&B catering отмечают, что основная трудность на рынке — нехватка кадров. Наибольший дефицит наблюдается среди официантов и поваров, говорит Александр Гуковский. Его поддержал Сергей Соколов:

«С кадрами сложность есть. Основная проблема в том, что зарплата не соответствует той работе, которую делают повара. В целом, повара есть, но они либо уже в ресторанах работают, либо разъезжаются из Удмуртии. Вероятно, кейтеринг им уже не так интересен. Хороших официантов тоже уже давно нет».

Вместе с тем, участники рынка говорят о росте конкуренции. «Если раньше три крупных компании было с выездным обслуживанием, то сейчас появилось очень много новых небольших организаций. Но при этом заказов всем хватает, кейтеринг сейчас очень востребован»,— заключил господин Гуковский. О росте конкуренции говорят и в «Мангал-House». «Кейтеринговых компаний становится все больше, но серьезных конкурентов я не вижу»,— добавил Рустам Гусейнов.

Татьяна Колегова

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