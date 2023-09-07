В Переславле вода в Плещеевом озере признана загрязненной

По итогам 2022 года вода в Плещеевом озере отнесена к классу «загрязненная». Администрация нацпарка намерена решать существующую проблему, отмечая, что основной причиной ухудшения экосистемы озера является состояние систем ЖКХ в округе. Об этом сообщил директор национального парка Михаил Федоров в ходе своего доклада на совете директоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По итогам обследований Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вода в нацпарке «Плещеево озеро» по итогам 2022 года отнесена к классу «загрязненной». Хотя по итогам 2021 года вода была «слабо загрязненной», а в 2020 году вообще «условно чистой». Как отметил господин Федоров, состояние воды ухудшается из-за системы ЖКХ в Переславском районе.

«В результате непринятия своевременных мер, некачественного выполнения обязанностей органами местного самоуправления, а порой и банального бездействия сегодня имеется большое количество проблем, которые необходимо решать в срочном порядке, во избежание возникновения катастрофических последствий»,— заявил директор нацпарка.

Алла Чижова