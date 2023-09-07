В Армавире начали проверку из-за взрыва газового баллона в частном доме

Армавирский межрайонный следственный отдел СКР по краю проводит доследственную проверку в связи с разгерметизацией газового баллона в частном доме, в результате чего пострадал местный житель. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Вечером 6 сентября в одном из частных домов по улице 30 лет Победы из-за неправильного обращения с газовым баллоном произошел взрыв. В результате пострадал 73-летний хозяин дома. Его госпитализировали в больницу с повреждениями различной степени тяжести. Сам дом получил частичные механические разрушения.

Следователь территориального следственного отдела провел осмотр места происшествия, опросил очевидцев и назначил необходимые экспертизы. Во время проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а после будет принято соответствующее процессуальное решение.

Валерия Каманина

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