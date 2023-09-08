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Кузница коммунистических кадров

105 лет со дня основания Коммунистического университета — Высшей партийной школы

В июне 1918 года при ВЦИК, по мысли Я. М. Свердлова, создаются двухнедельные «агитационно-пропагандистские курсы». Контингент слушателей составлялся главным образом из рабочих центра.

Здание Коммунистического университета. 1933 год

Здание Коммунистического университета. 1933 год

Фото: В. Савельев

Здание Коммунистического университета. 1933 год

Фото: В. Савельев

Принимались товарищи не моложе 18 лет и не имеющие высшего образования. Но уже с первых дней стало ясно, что две недели — срок обучения недостаточный. Даже в условиях 1918 года. Выпуск за выпуском удлиняют срок. В конце 1919 года школа переименовывается в Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова. Курс обучения — шесть месяцев. Университет становится «школой фабзавуча» для наркоматов, так как часть практическая — это подготовка в секциях работников наркоматов всевозможной квалификации.

В начале 1921 года университет после целого ряда организационных перестроек становится высшей партийной школой.

В 1918 году окончило университет 2000 студентов, в 1919-м — 2800, в 1920-м — 1130, в 1921-м — 1250 и в 1922-м — 1250. Всего за пять лет — 8430. В целой стране не найти места, где бы не было выпускника университета.

Путем строгого и сурового отбора в текущем году студенчество в своих рядах имеет 68,7% рабочих, 16,3% крестьян и лишь 15% других социальных групп.

В будущем в энциклопедическом словаре на букву «С» появится такая статья: «Свердловцы. Коммунистическая разновидность, появившаяся на горизонте советского человечества в 1918 году, ведущая род от Я. М. Свердлова».

Статьи, посвященные 5-летию Коммунистического университета, были опубликованы в «Известиях» 17 июня 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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