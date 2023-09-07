В Краснодаре в дни довыборов в гордуму откроют 65 избирательных участков

В Краснодаре во время дополнительных выборов в гордуму Краснодара будут работать 65 избирательных участков. Как сообщает пресс-служба администрации города, голосование пройдет 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00.

Для тех, кто не сможет прийти по состоянию здоровья, организуют голосование на дому. Заявку необходимо оформить до 10 сентября. Для этого следует обратиться в свою участковую избирательную комиссию.

В городе будут задействованы две избирательные комиссии, которые в свою очередь используют комплексы обработки избирательных бюллетеней. Помещения для голосования будут обеспечены технологическим оборудованием, а также средствами связи со службами экстренного реагирования. В целях сохранения общественного порядка на избирательных участках будет присутствовать полиция.

В довыборах в городскую думу примут участие 956 общественных наблюдателей от партий и кандидатов. Итоги голосования будут известны не позднее 12 сентября.

Валерия Каманина

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