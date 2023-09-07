Петербургская компания лишилась контракта на оборудование для авианосцев

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области расторг контракт между ФГУП «Крыловский государственный научный центр» и петербургской компанией «АКО БАРСС», которая должна разработать и изготовить оборудование для авианосцев ВМФ, сообщил «Деловой Петербург».

Решение суда датируется февралем этого года, в июне оно вступило в законную силу. Но 29 августа «АКО БАРСС», в которой считают, что условия контракта исполнили, подала кассационную жалобу.

«АКО БАРСС» должна была изготовить и испытать устройство для защиты кораблей от струи раскалённых газов, образующейся при взлёте реактивного самолёта или пуске ракеты. Договор между научным центром и предприятием был заключен в декабре 2017 года. Соглашение стало частью крупного засекреченного контракта между Минобороны и АО «ЦНТУ “Динамика”», который имеет шифр «Разгон-ВМФ». Сумма контракта составил около 250 млн руб.

В научном центре сочли, что компания не сумела его исполнить, а «АКО БАРСС» попыталась его расторгнуть в одностороннем порядке, обвинив заказчика в несвоевременно переданной технической документации. Арбитражный суд встал на сторону «Крыловского ГНЦ». В суде решили, что разногласия по поводу технической документации были на самом деле вызваны стремлением предприятия сократить расходы.

ООО «Судостроительная компания “АКО БАРСС”» было зарегистрировано в 2002 году в Петербурге. В 2020 году, согласно СПАРК, выручка компании составила чуть больше 53 млн руб. Основной вид деятельности — металлообработка, на сайте предприятия говорится, что оно проектирует, изготовляет и монтирует нестандартизированное оборудование специального назначения.

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