Министр строительства России обсудил с главой Удмуртии развитие городской среды

Развитие строительного комплекса региона и формирование комфортной городской среды обсудили министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и глава Удмуртии Александр Бречалов. Обсуждение состоялось в рамках рабочей встречи, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По итогу семи месяцев 2023 года в Удмуртии ввели 944,3 тыс. кв. м жилья, из которых 394,7 тыс. кв. м — многоквартирное жилье. До конца года планируется завершить строительство еще 14 МКД. Как отметил господин Файзуллин, строительство жилья и формирование условий для комфортной жизни — задачи, которые решаются совместно на региональном и федеральном уровнях.

По словам господина Бречалова, для региона значимым инструментом развития многоквартирной застройки стала программа «Стимул». В рамках данной программы ведется строительство девяти объектов, а также завершились работы на трех объектах коммунальной сферы.

«Особое внимание уделяется в том числе и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, выделяется дополнительной финансирование — это важный шаг к обеспечению комфортных и безопасных условий проживания людей»,— подчеркнул глава федерального минстроя.

В рамках проекта по формированию комфортной городской среды в Удмуртии ведется благоустройство 147 территорий, из которых 110 завершены.