Военкомат Анапы вошел в тройку лучших на Кубани по призыву

Третье место среди 33 муниципалитетов Краснодарского края занял военкомат Анапы по итогам весеннего призыва, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Военный комиссар Анапы Александр Мельников и вице-мэр курорта Валерий Плотников в ходе рабочего совещания поблагодарили сотрудников городского военкомата за ответственную и слаженную работу, которая позволила достичь таких результатов. Отдельно Александр Мельников поблагодарил глав округов, которые оказали поддержку в проведении призывной кампании на сельских территориях. В частности, благодарности военного комиссара за личный вклад в организацию весеннего призыва получили главы Гостагаевского, Виноградного, Гайкодзорского, Первомайского и Джигинского сельских округов.

Весенний призыв в Анапе стартовал в апреле. Сообщалось, что до 15 июля на службу будут направлены более 200 анапчан. Все юноши, призванные весной 2023 года, служат 12 месяцев на территории России, преимущественно в Южном военном округе, исключая новые субъекты страны и зону специальной военной операции.

Напомним, в 2020 году в Анапе открыли новое здание военного комиссариата (старое строение признали аварийным, а в 2016 году анапский военкомат ликвидировали, призывникам города-курорта приходилось ездить в Темрюк).

«Для Анапы важно иметь собственный военкомат. Решена проблема по постановке на воинский учет, которая возникала у многих приезжающих в наш город»,— отметил мэр города Василий Швец.

Общая площадь нового здания военкомата составляет около 1,5 тыс. кв. метров. В нем обустроили порядка 50 кабинетов, большой актовый зал, а также помещение для медкомиссий.

Наталья Решетняк

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