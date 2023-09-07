В Ростове-на-Дону задержан угрожавший прохожим мужчина с гранатой

Полиция Ростова-на-Дону задержала в Октябрьском районе города мужчину, угрожавшего людям боевой гранатой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области.

Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появились сообщения, что мужчина в военной форме пришел к пункту сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и стал угрожать гранатой, сказав, что дает присутствующим полчаса, чтобы покинуть это место. По предварительной информации, угрожавший был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в ГУ МВД, на вызов прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и задержали нарушителя порядка. Никто в результате происшествия не пострадал. Мотивы задержанного и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону