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В деревне Подшивалово в Удмуртии произошла авария на плотине

В Удмуртии в деревне Подшивалово произошел неконтролируемый сброс воды с пруда «Русский» из-за износа деревянных балок, предназначенных для перекрытия водопропускного отверстия. Как сообщили в пресс-служба министерства природных ресурсов, угрозы затопления прилегающих территорий нет.

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Ответственность за эксплуатацию сооружения несет администрация Завьяловского района. В настоящее время решается вопрос о его восстановлении в ближайшие сроки.

Еще у одного гидротехнического сооружения на пруду «Молдаванский», который расположен на этой реке, наблюдается износ гидрозатворов. Уровень воды на объекте понизили, а ее сброс ведется через нижний водослив.

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