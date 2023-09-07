В деревне Подшивалово в Удмуртии произошла авария на плотине

В Удмуртии в деревне Подшивалово произошел неконтролируемый сброс воды с пруда «Русский» из-за износа деревянных балок, предназначенных для перекрытия водопропускного отверстия. Как сообщили в пресс-служба министерства природных ресурсов, угрозы затопления прилегающих территорий нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Ответственность за эксплуатацию сооружения несет администрация Завьяловского района. В настоящее время решается вопрос о его восстановлении в ближайшие сроки.

Еще у одного гидротехнического сооружения на пруду «Молдаванский», который расположен на этой реке, наблюдается износ гидрозатворов. Уровень воды на объекте понизили, а ее сброс ведется через нижний водослив.