Комбинат по переработке масличных культур заработал в Тольятти

Открытие комбината по переработке масличных культур состоялось на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти». Одно из самых крупных в Европе предприятий сможет производить и фасовать продукцию объемом 140 тыс. т в год. Об этом сообщает региональное правительство.

Предприятие будет перерабатывать до двух тыс. т масличных культур в сутки и около 600 тыс. т в год. Планируется создание более 700 рабочих мест уже на первом этапе.

Ранее в соседней с Самарской Ульяновской области открылся завод по производству малотоннажных грузовиков. На нем будет создано более 350 рабочих мест. Также завод обеспечит 1 млрд руб. дополнительных инвестиций в экономику региона.

Георгий Портнов