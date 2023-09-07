Завершается скоростное сообщение между Ульяновском и Казанью на «Метеорах»

В воскресенье, 10 сентября, состоится последний сезонный рейс между Ульяновском и Казанью на скоростном судне «Муса Джалиль». Вместимость «Метеора» составляет 120 человек.

Рейсы «Метеоров» между Ульяновском и Казанью были отменены 19 лет назад. Договоренность о возобновлении речных рейсов, выполняемых теплоходами на подводных крыльях «Метеор-2020» и субсидировании речного сообщения была достигнута во время визита главы Татарстана Рустама Минниханова в Ульяновск 18 августа. В этот же день в Ульяновск с пробным рейсом прибыл «Метеор-2020» с 90 пассажирами.

Андрей Сазонов