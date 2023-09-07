С начала недели жители Черноземья отдали мошенникам 17,5 млн рублей

17,5 млн руб. отдали мошенникам жители Черноземья с 4 по 7 сентября. Об этом сообщили пресс-службы региональных управлений МВД. Больше всего аферисты заработали на обмане жителей Воронежской области, отдавших им 6,3 млн руб.

Куряне перевели мошенникам 5,9 млн руб., тамбовчане — 2,9 млн руб. Жители Липецкой области расстались с 1,9 млн руб., Орловской области — с 350 тыс. руб. Самый низкий «доход» аферистам принесли белгородцы — 180 тыс. руб.

Самым распространенным способом обмана жителей Черноземья традиционно стал звонок «из банка» или от «правоохранителей», которые сообщают о нахождении их средств в опасности и предлагают перевести их «на безопасный счет». Также была популярна схема с якобы попавшим в ДТП родственником, которому нужно помочь деньгами — так обманывали пенсионеров. Для молодых людей мошенники разыгрывали сценарий заказа интим-услуг, которые «оказываются» только по предоплате.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте