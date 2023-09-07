Два нижегородца приговорены к пяти и семи годам за подготовку к теракту

Нижегородцы Максим Попов и Илья Хаимов приговорены Вторым западным окружным судом к пяти и семи годам строго режима за попытки поджечь военкомат, сообщает портал «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом). Они признаны виновными в приготовлении к совершению террористического акта.

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По версии суда, за поджоги военкоматов злоумышленники рассчитывали получить деньги от неустановленных представителей украинских спецслужб. От них, якобы, несостоявшиеся поджигатели получили задание снимать поджоги на видео.

Молодые люди разработали план первого поджога, но не успели его осуществить, так как были задержаны.

Андрей Репин