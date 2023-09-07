В Сочи откроют более 40 общественных территорий

В Сочи 13 сентября, к 86-летию образования Краснодарского края, откроют более 40 объектов благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Во всех четырех внутригородских районах Сочи откроют соцобъекты, общественные пространства, детские и спортивные площадки. Они находятся не только в городской черте, но и в удаленных населенных пунктах.

В Центральном районе завершат реконструкцию набережной реки Сочи вдоль улицы Конституции. 13 сентября там пройдет легкоатлетический забег. Также откроется обновленный спортзал в средней школе №13. В Хостинском районе торжественно откроют скейт-парк на Мацесте и многофункциональную спортивную и игровую площадку в Фестивальном сквере. В остальных районах откроют детские площадки, общественные территории и пешеходные зоны.

С 11 сентября на площади Южного мола Сочинского морпорта откроется фотовыставка. Экспозиция будет включать знаковые места всех 44 муниципальных образований Краснодарского края, в том числе Сочи. 13 сентября в сквере у исторического здания морвокзала пройдет выставка культуры и быта национальных объединений курорта. В этот же день во всех районах города пройдут церемонии поднятия флага Краснодарского края.

В школах пройдут классные часы, посвященные истории и традициям региона. В домах культуры Сочи организуют концерты и театрализованные представления, в парках — тематические программы. На медиаэкранах, флагах, фасадах гостиничных комплексов и телевышке разместят праздничный контент.

Татьяна Ручкина

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