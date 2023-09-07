Адвоката из Уфы осудили за покушение на мошенничество

Калининский райсуд Уфы приговорил 34-летнего адвоката Артура Баширова к 1 году и 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и запретил ему заниматься адвокатской деятельностью на три года. Он был признан виновным в покушении на мошенничество в значительном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры республики, в мае подсудимый, установив, что по уголовному делу его доверителя, обвиняемого в краже, истекает срок давности, предложил подзащитному за 30 тыс. руб. решить вопрос с прекращением расследования. Взятку он якобы намеревался передать судье.

При передаче денег Артура Баширова задержали сотрудники правоохранительных органов, к которым ранее обратился потерпевший.

Адвокат признал вину.

Венера Хисамова

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