В Казани ФАС подтвердила недостоверность диплома главврача частной медклиники

Татарстанское УФАС подтвердило недостоверность диплома главврача клиники Spina в Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, информация о сомнениях в профессиональной подготовке специалиста поступила в ФАС минувшим летом. В итоге расследование подтвердило, что главврач не обучался в Казанском государственном медицинском университете, дипломы которого размещались в открытом доступе в качестве подтверждения наличия у специалиста образования.

При этом и после предостережения Росздравнадзора о недопустимости нарушения закона сведения о квалификации врача продолжали публиковать. Теперь предупреждение выдала и антимонопольная служба, и в течение десяти дней вся информация о главвраче должна быть удалена с сайта и соцсетей клиники.

Также сейчас руководство клиники могут привлечь к ответственности за непредставление информации, запрошенной Татарстанским УФАС России в рамках рассмотрения поступившего обращения. Сумма штрафа здесь составит от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Помимо того, ведомство обратилось в прокуратуру Татарстана для принятия мер реагирования.

"Ъ-Казань"