В ДТП трассе в Ленинградской области погибла 14-летняя велосипедистка из Ишима

В аварии с грузовиком на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области произошло ДТП, в котором пострадали 12 человек, двое из них погибли, сообщили в пресс-службе областной администрации. Как передает портал 72.ru, одна из погибших — 14-летняя велосипедистка из Ишима (Тюменская область).

Авария произошла утром в четверг, 7 сентября. Грузовик Scania протаранил группу велосипедистов. По данным администрации, пострадали 11 детей и один взрослый — тренер.

Две пострадавшие девочки в тяжелом состоянии и с переломом позвоночника были отправлены в Сестрорецкую больницу и в многопрофильную больницу им. Раухфуса. Четверо пострадавших направлены в Рощинскую межрайонную больницу, остальные четверо пострадавших осматриваются.

Как сообщил портал, погибшая юная тюменка регулярно участвовала в соревнованиях и завоевывала множество наград. В сентябре 2022 года она выиграла бронзовую медаль в первенстве Тюменской области по велоспорту.

Полина Хабарова

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