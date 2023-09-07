Водителя в Переславле будут судить за смертельное ДТП с ребенком

В Переславский районный суд направлено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Московской области, который обвиняется в совершении смертельного ДТП с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Следствие считает, что утром в июле прошлого года обвиняемый, управляя автомобилем CADILLAC, превышал скорость на трассе М-8. На участке в Переславле-Залесском он вылетел на встречку и столкнулся со встречным автомобилем, в котором находилась семья с двумя детьми. В результате ДТП 31-летний водитель и его 7-летняя дочь скончались на месте, 25-летняя мать и 5-летняя дочь получили тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия мужчина признал вину в полном объеме. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости. Он обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данной статье мужчине грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Алла Чижова