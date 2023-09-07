Верховный суд декриминализовал аборт в Мексике

Вчера, 6 сентября, Верховный суд Мексики признал неконституционной криминализацию абортов, прописанную в уголовном кодексе, отметив, что запрет на прерывание беременности нарушает права женщин. Суд также разрешил делать аборты во всех медицинских учреждениях соответствующего профиля на всей территории страны.

Хотя в федеральном законе содержится запрет на аборты, в действительности решение о разрешении или запрете аборта принималось на уровне штатов. В 12 штатах, включая столицу Мехико, аборты разрешены, в оставшихся 20 — запрещены.

Нынешнее решение — уже второе, вынесенное Верховным судом с 2021 года. Тогда суд поддержал истцов, оспаривавших законность запрета на аборты в одном из штатов страны. Но при том, что формально решение 2012 года распространялось на всю страну, большинство штатов, запрещавших аборты, не спешили менять свое законодательство.

Для того, чтобы окончательно вывести запрет на аборты из уголовного кодекса всей Мексики, решения Верховного суда недостаточно — за это также должен проголосовать парламент страны. Процесс может затянуться на годы. Однако нынешнее решение суда позволит медицинским учреждениям даже в тех штатах, где аборт все еще запрещен, проводить такие операции, не опасаясь уголовного преследования. Тем самым, как отмечают эксперты, хотя запрет на аборты еще долго может оставаться в уголовном кодексе, фактически привлечь людей к ответственности за это после решения суда будет невозможно.

По мнению активисток, борющихся за права женщин, нынешнее решение — большой шаг вперед, однако потребуются серьезная работа и борьба, чтобы отдельные штаты привели свои нормы в соответствие с решением суда. Многие консерваторы критикуют решение Верховного суда. Так, Ирма Барриентес, глава Гражданской ассоциации за права зачатых, заявила, что организация продолжит бороться с разрешением абортов.

Яна Рождественская