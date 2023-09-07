В Краснодаре отец похитил дочь и сына из детского центра

В Краснодаре мужчина увез из детского центра дочь и сына без согласия их матери, своей бывшей супруги. Полиция начала проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

7 сентября в полицию Краснодара обратилась воспитательница детского центра, расположенного на улице Позднякова. Она сообщила, что мужчина силой увез 6-летнюю девочку и 2-летнего мальчика.

Полицейские установили, что 38-летний житель Москвы и его супруга разводятся в судебном порядке. Место проживания детей судом еще не определено. Отец не лишен родительских прав.

«В настоящий момент полицией Краснодара проводится проверка по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства происшествия»,— отметили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Татьяна Ручкина

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