В ЦРБ и психбольнице Отрадненского района выявили нарушения пожарной безопасности

В Отрадненской центральной районной больнице и Специализированной психиатрической больнице №6 были выявлены многочисленные нарушения норм пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Нарушения были обнаружены при проверке соблюдения законодательства о пожарной безопасности объектов с круглосуточным пребыванием граждан. В медучреждениях не работала система сигнализации, также не все средства пожаротушения были исправны, а пути эвакуации захламлены.

В связи с этим виновных лиц привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В адрес руководителей учреждений внесены представления об устранении выявленных нарушений.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram