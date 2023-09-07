В Зауралье аннулировали регистрацию кандидата на довыборы в облдуму

Регистрация кандидата в депутаты Курганской областной думы по Щучанскому одномандатному избирательному округу Нажибы Хайрнасовой аннулирована. Об этом сообщили в Избирательной комиссии региона.

Врач-невролог Нажиба Хайрнасова выдвигалась в депутаты от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Из списка кандидатов ее исключили по собственному желанию решением окружного избиркома.

Довыборы в Курганскую облдуму по Щучанскому округу пройдут 10 сентября, в единый день голосования. В списке кандидатов гендиректор курганской компании «МобиДик» Александр Черняк («Единая Россия»), специалист Центра татарской культуры региона Алена Ковригина (ЛДПР) и водитель отдела образования администрации Альменьевского округа Михаил Деулин (КПРФ).