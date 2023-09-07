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обновлено 15:11

На востоке Москвы горел завод «Салют»

На научно-производственном предприятии «Салют» на востоке Москвы произошел пожар, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Фото: npp-salyut.ru

Фото: npp-salyut.ru

Сообщение о пожаре поступило в 13:51, в 14:18 его уже полностью потушили. Людей из здания эвакуировали.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» написал, что возгорание было на площади 6 кв. м. По информации Telegram-канала Baza, возгорание произошло в вентиляционной камере склада микро-электроники. Mash пишет о возгорании в лаборатории, где хранился горючий натрий.

Как сказано на сайте завода, он занимается производством радиолокационных систем для кораблей.

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