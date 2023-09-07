В Анапе благоустроят территорию маяка на Большом Утрише

В Анапе благоустроят территорию, прилегающую к маяку на Большом Утрише. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Фото: пресс-служба администрации Анапы
На обозначенном участке отремонтируют и покрасят ограждения, восстановят мемориалы, отреставрируют маяк и барельефы.
«Для этого после получения необходимых разрешений будут привлечены квалифицированные специалисты, в том числе ведущие скульпторы Кубани для восстановления барельефа маяка»,— говорится в сообщении.
Ранее на объекте проводили только косметический ремонт. Завершение первого этапа работ назначено на конец сентября текущего года.
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