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В Анапе благоустроят территорию маяка на Большом Утрише

В Анапе благоустроят территорию, прилегающую к маяку на Большом Утрише. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Фото: пресс-служба администрации Анапы

На обозначенном участке отремонтируют и покрасят ограждения, восстановят мемориалы, отреставрируют маяк и барельефы.

«Для этого после получения необходимых разрешений будут привлечены квалифицированные специалисты, в том числе ведущие скульпторы Кубани для восстановления барельефа маяка»,— говорится в сообщении.

Ранее на объекте проводили только косметический ремонт. Завершение первого этапа работ назначено на конец сентября текущего года.

Анастасия Донскова

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