Жители Ижевска стали на 121% чаще ремонтировать крупную бытовую технику

В столице Удмуртии зарегистрировали рост спроса на 121% на ремонт крупной бытовой техники. В частности, жители активно искали мастеров для починки плит (рост — 185%), холодильников — 174%, стиральных машин — 93%. Об этом сообщает пресс-служба Авито Услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» Александра Семочкина, жителям выгоднее вложиться в ремонт техники, чем приобрести новый бытовой прибор. В результате этого спрос растет и будет продолжать увеличиваться. При этом предложений от мастеров по ремонту крупной бытовой техники стало больше на 24%, а мелкой — на 8% год к году.