Оппонент градозащитников Сергей Калинов возглавил АНО «Наш Нижний Новгород»

Учрежденную на днях автономную некоммерческую организацию «Наш Нижний Новгород» возглавил предприниматель Сергей Калинов. Он активно критикует деятельность Анны Давыдовой и других нижегородских градозащитников по сохранению старой деревянной застройки.

По словам Сергея Калинова, название АНО отражает его цели – развитие территорий Нижнего Новгорода, реализация проектов, связанных с градостроительной деятельностью, а также помощь гражданам-собственникам в вопросах, касающихся объектов культурного наследия.

«В ближайшее время, при АНО будет сформирован общественный совет, состоящий из профессионалов разных отраслей. Кандидатуры уже имеются, и эти люди уже выразили свое согласие на участие в работе некоммерческой организации. Конечно, мы рассчитываем и на поддержку со стороны власти, хотя некоторые наши эксперты скептически оценивают такую возможность. В общем – поживем, увидим. Мы готовы честно и открыто сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами», – пояснил Сергей Калинов.

По его словам, ранее активисты предлагали АНО АСИРИС (региональная НКО по сохранению и развитию исторической среды) реализовать ряд проектов, но не нашли понимания, и поэтому решили действовать самостоятельно.

Иван Сергеев