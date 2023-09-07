Минниханов обратится с посланием Госсовету 14 сентября

Президиум Госсовета Татарстана принял сегодня решение, что осенняя сессия парламента откроется 14 сентября. На заседании в Большом концертном зале им. С. Сайдашева глава (раис) Татарстана Рустам Минниханов выступит с ежегодным посланием Госсовету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В этот же день состоится еще одно заседание парламента республики в здании самого Госсовета. На нем будут рассмотрены 18 вопросов, в том числе 12 проектов республиканских законов и один федеральный законопроект. В частности, депутаты планируют прописать в Семейном кодексе республики запрет усыновлять детей трансгендерам, определить порядок выборов при военном положении, установить налоговые льготы для владельцев электрокаров.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"