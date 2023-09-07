ООО «Стандарт-Старвуд» запустило производство фенольной пленки за 134 млн рублей

Проект по производству фенольной пленки для ламинирования фанеры с объемом инвестиций 134 млн руб. запущен в Урене (Нижегородская область). Реализует его ООО «Стандарт-Старвуд», получившее на создание производства льготный кредит 50 млн руб. от федерального Фонда развития промышленности.

Мощность производства составит 22 млн кв. м пленки в год. Фенольная пленка представляет собой крафт-бумагу, пропитанную специальным составом из смолы с добавлением пигментов, красителей и технологических добавок. Все сырье — отечественное, уровень локализации производства составит 100%. Фанеру, покрытую плотной пленкой, можно использовать для производства строительной опалубки, мебельном производстве и создании интерьеров, в автопроме, вагонно- и судостроении.

В нижегородском минпроме отмечают, что ранее доля импорта пленки для ламинирования фанеры на российском рынке составляла от 55% до 70%. Основными поставщиками были компании из Германии, Малайзии и Китая.

Андрей Репин