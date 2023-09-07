Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путин обсудил с главой Мордовии трудоустройство заключенных

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. В Кремле они обсудили социально-экономическое развитие региона. В частности, господин Здунов рассказал главе государства о выполнении гособоронзаказа, создании первой в республике экономической зоны и трудоустройстве заключенных после их освобождения.

«У нас в четыре раза увеличились поставки в госкорпорации, гособоронзаказ значительно вырос и загрузка тех, кто работает по тематике, в том числе для наших бойцов, — 100% предприятия у нас загружены»,— сказал Артем Здунов (цитата по сайту Кремля). Он также подчеркнул, что лично посещает предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Глава Мордовии обратил внимание, что в республике ведется активная работа с заключенными, показатель их трудоустройства увеличился с 3% до 42%. «У нас, в Мордовии, самая большая концентрация таких учреждений»,— заметил господин Здунов. «И трудоустройство после освобождения — тоже самое большое по сравнению с другими регионами»,— добавил Владимир Путин.

Президент поинтересовался, какие на сегодняшний день в регионе существуют проблемы. «Я считаю, что основная проблема — в финансах. Надо по финансам до конца разобраться, с бюджетом. Бюджет должен быть стабильным, потому что пока мы остаемся дотационным регионом. Тренд на то, что, конечно, мы должны быть в этом плане суверенны. Но для этого надо пройти еще определенный путь — наращивание собственных доходов»,— сказал Артем Здунов.

Глава Мордовии также рассказал, что в регионе сложная демографическая ситуация. «Для рожденных, для беременных женщин надо сейчас создавать условия, чтобы люди оставались и чтобы люди не уезжали. Начало этого года показало уже приток. Поэтому будем стараться выдерживать именно эти результаты»,— заключил он.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...