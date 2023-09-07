Путин обсудил с главой Мордовии трудоустройство заключенных

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. В Кремле они обсудили социально-экономическое развитие региона. В частности, господин Здунов рассказал главе государства о выполнении гособоронзаказа, создании первой в республике экономической зоны и трудоустройстве заключенных после их освобождения.

«У нас в четыре раза увеличились поставки в госкорпорации, гособоронзаказ значительно вырос и загрузка тех, кто работает по тематике, в том числе для наших бойцов, — 100% предприятия у нас загружены»,— сказал Артем Здунов (цитата по сайту Кремля). Он также подчеркнул, что лично посещает предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Глава Мордовии обратил внимание, что в республике ведется активная работа с заключенными, показатель их трудоустройства увеличился с 3% до 42%. «У нас, в Мордовии, самая большая концентрация таких учреждений»,— заметил господин Здунов. «И трудоустройство после освобождения — тоже самое большое по сравнению с другими регионами»,— добавил Владимир Путин.

Президент поинтересовался, какие на сегодняшний день в регионе существуют проблемы. «Я считаю, что основная проблема — в финансах. Надо по финансам до конца разобраться, с бюджетом. Бюджет должен быть стабильным, потому что пока мы остаемся дотационным регионом. Тренд на то, что, конечно, мы должны быть в этом плане суверенны. Но для этого надо пройти еще определенный путь — наращивание собственных доходов»,— сказал Артем Здунов.

Глава Мордовии также рассказал, что в регионе сложная демографическая ситуация. «Для рожденных, для беременных женщин надо сейчас создавать условия, чтобы люди оставались и чтобы люди не уезжали. Начало этого года показало уже приток. Поэтому будем стараться выдерживать именно эти результаты»,— заключил он.

Милена Костерева