В Крыму в бывшем здании меджлиса* разместят музыкальную школу

В Симферополе в бывшем здании меджлиса (*организация признана экстремистской в РФ) временно разместят музыкальную школу. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Здание передано в муниципальную собственность Симферополя.

Национализированный объект реализуют на торгах. Средства от продажи, по заявлению господина Аксенова, будут направлены на нужды СВО и республики.

Ранее в Крыму национализировали около 50 объектов, прежде принадлежавших украинским собственникам. В список вошли квартира супруги президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, винодельческое производство «Алеф-Виналь-Крым», ЧАО «УКСНАБ», торговый центр «Скай плаза», солнечные батареи «Солар», детский лагерь «Кипарис» и другое имущество.

Анастасия Донскова

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