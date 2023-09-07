Полиция раскрыла угон автомобиля у курьера в Ярославле

В Ярославле возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) по факту угона автомобиля у курьера. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

В полицию Ленинского района обратился 26-летний курьер и сообщил об угоне автомобиля ВАЗ. Он рассказал, что приехал днем к жилому дому для доставки заказа и решил оставить машину с ключом в замке зажигания, посчитав, что отлучится буквально на несколько минут. Но доставив заказ и выйдя на улицу, автомобиль не обнаружил.

Курьер обратился в полицию, сотрудники ДПС оперативно выявили автомобиль и остановили его. Выяснилось, что 42-летний ранее судимый житель города увидел незапертый автомобиль с ключом и решил прокатиться. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

Алла Чижова