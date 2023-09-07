Нижегородский бюджет направит 30 млн рублей на развитие эко-туризма

Правительство Нижегородской области направит 30 млн руб. на выплату грантов для новых проектов в сфере аграрно-познавательного и эко-рекреационного туризма. По данным областного министерства туризма, максимальный размер гранта составит 5 млн руб. Сбор заявок на предоставление грантов продлится до 6 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ковалева, Коммерсантъ Фото: Елена Ковалева, Коммерсантъ

В эко-рекреационном туризме гранты можно получить на организацию глэмпингов и покупку снаряжения для сдачи в аренду, на работы по созданию доступной среды для инвалидов в местах размещения модульных гостиниц, а также на благоустройство прилегающей территории и создания системы навигации.

В аграрно-познавательном туризме гранты, в частности, будут выдаваться на оснащение помещений для размещения туристов, приобретение оборудования для проведения интерактивных, дегустационных, гастрономических, фольклорных, экскурсионных программ и мастер-классов, отражающих быт и трудовую деятельность на селе.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области в декабре 20122 года был принят закон «Об особенностях развития туризма в сельской местности». По этому закону вводятся понятия «эко-рекреационный туризм», «экологический тур», «туристско-рекреационная тропа», «модульное некапитальное средство размещения». Эти виды деятельности конкретизированы, как и меры поддержки, которые будут финансовыми и нефинансовыми.

В частности, финансовые меры предполагают налоговые льготы наряду с социальным бизнесом, а имущественная поддержка позволит предпринимателям арендовать госимущество на льготных условиях. Чтобы получить преференции, селянам необходимо войти в реестр субъектов аграрно-познавательного и эко-рекреационного туризма.