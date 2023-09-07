В Нижнекамске руководителям религиозной секты дали условные сроки

Нижнекамский горсуд вынес приговор трем руководителям местной запрещенной в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы», которые управляли городским и районным центром секты. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Их признали виновными в организации деятельности экстремистской организации.
В итоге каждый из руководителей получил по шесть лет лишения свободы условно. Одному из них также добавили испытательной срок на четыре года, а двум другим — на пять лет. Также всем им запретили в течение пяти лет заниматься работой, которая связана с руководством и участием в работе общественных организаций.